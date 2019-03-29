Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов

СЕГОДНЯ 07:11 2019-03-29T07:11:44+03:00

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В Симферополе в пятницу, 29 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Севастополе 29 марта переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

В Севастополе сегодня также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Керчи 29 марта переменная облачность, ночью и утром небольшой снег с дождем, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +7…+9°.

ИСТОЧНИК KP.RU