2019-03-29T07:11:44+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов

Опасные метеорологические явления не ожидаются
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Керчи прогнозируют снегВ Керчи прогнозируют снегФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе в пятницу, 29 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +6…+8 градусов.

В Севастополе 29 марта переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +6…+8°.

В Севастополе сегодня также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Керчи 29 марта переменная облачность, ночью и утром небольшой снег с дождем, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +7…+9°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев