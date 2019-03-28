Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
В море на пляже Двуякорной бухты в поселке Орджоникидзе любители подводного плавания обнаружили странный предмет. Они рассказали, что внешне его очертания напоминали боеприпас.
Жители сразу обратились в службу спасения.
На место выехали специалисты-пиротехники ГУ МЧС РФ по Крыму. Оказалось, что это - фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны весом в 500 килограммов.
- Она находилась на дне моря в 250 м от берега, в районе пансионата "Донбасс", на глубине 4 метров, - добавили в пресс-службе.
В МЧС приняли решение ликвидировать предмет на месте его обнаружения.
После подрыва бомбы специалисты повторно погрузились в воду, чтобы обследовать территорию на наличие иных взрывоопасных предметов.
Их не обнаружили.
К операцию по разминированию привлекли 10 человек личного состава, 2 единиц спецтехники и одно плавательное средство.
ИСТОЧНИК KP.RU