Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-28T16:43:33+03:00

Ее ликвидировали на месте обнаружения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Она находилась в море на четырехметровой глубине

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В море на пляже Двуякорной бухты в поселке Орджоникидзе любители подводного плавания обнаружили странный предмет. Они рассказали, что внешне его очертания напоминали боеприпас.

Жители сразу обратились в службу спасения.

На место выехали специалисты-пиротехники ГУ МЧС РФ по Крыму. Оказалось, что это - фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны весом в 500 килограммов.

- Она находилась на дне моря в 250 м от берега, в районе пансионата "Донбасс", на глубине 4 метров, - добавили в пресс-службе.

В МЧС приняли решение ликвидировать предмет на месте его обнаружения.

После подрыва бомбы специалисты повторно погрузились в воду, чтобы обследовать территорию на наличие иных взрывоопасных предметов.

Их не обнаружили.

К операцию по разминированию привлекли 10 человек личного состава, 2 единиц спецтехники и одно плавательное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU