За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
С 2014 года крымские таможенники изъяли из оборота 55 килограммов наркотических веществ. Об этом рассказал начальник Крымской таможни Владимир Авраменко.
Он дополнил, что за пять лет возбуждено более 3 тысяч дел об административных правонарушениях и еще 28 уголовных.
- Из незаконного оборота изъято больше тысячи боеприпасов и 13 единиц оружия. Также конфисковано незаконно перемещаемой валюты на общую сумму 19,7 миллиона рублей, - уточнил Авраменко.
Он отметил, что речь идет именно о ввозе запрещенных предметов и веществ. Чаще всего их пытаются привезти с Украины.
Что касается наиболее резонансных выявлений, которые были за пять лет, то это: попытка вывоза старинной иконы Пресвятой Богородицы «Благодатное небо», задержание рукописи на арабском языке, керамических изделий.
Нарушители попытались провезти через границу краснокнижного сокола-кречета.
ИСТОЧНИК KP.RU