За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-28T17:36:03+03:00

Чаще всего незаконные товары везут из Украины

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С 2014 года крымские таможенники изъяли из оборота 55 килограммов наркотических веществ. Об этом рассказал начальник Крымской таможни Владимир Авраменко.

Он дополнил, что за пять лет возбуждено более 3 тысяч дел об административных правонарушениях и еще 28 уголовных.

- Из незаконного оборота изъято больше тысячи боеприпасов и 13 единиц оружия. Также конфисковано незаконно перемещаемой валюты на общую сумму 19,7 миллиона рублей, - уточнил Авраменко.

Он отметил, что речь идет именно о ввозе запрещенных предметов и веществ. Чаще всего их пытаются привезти с Украины.

Что касается наиболее резонансных выявлений, которые были за пять лет, то это: попытка вывоза старинной иконы Пресвятой Богородицы «Благодатное небо», задержание рукописи на арабском языке, керамических изделий.

Нарушители попытались провезти через границу краснокнижного сокола-кречета.

ИСТОЧНИК KP.RU