Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-28T18:12:46+03:00

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Вице-премьер РК Алла Пашкунова по поручению Сергея Аксенова разберется в ситуации, которая сложилась в республиканской психиатрической больницы №1. Как рассказали главе Крыма журналисты, там недавно уволилась сразу четыре сотрудника.

На это Аксенов ответил, что получил на свою страницу в Facebook от коллектива больницы жалобу на руководство.

В том числе и на главврача, и на хамство.

- В понедельник вице-премьер Крыма Алла Николаевна Пашкунова выедет на место, проведет собрание и разберется в деталях. Весь без исключения коллектив больницы сможет высказаться, а после - подведем итог. Нужно объективно выслушать все стороны. С ситуацией разбираемся, - подчеркнул Аксенов.

Кстати, сейчас в больнице Джанкоя проходит служебная проверка. А произошло это из-за того, что одна из местных жительниц выложила в Интернет видео, на котором медперсонал, закрывшись в кабинете, устроил фуршет.

Ее ребенку стало плохо, а она не нашла никого из врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU