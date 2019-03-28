2019-03-28T19:37:47+03:00
Общество

Симферополь 29 марта частично останется без света

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Часть жителей Симферополя на время потеряет возможность пользоваться электроприборами.Часть жителей Симферополя на время потеряет возможность пользоваться электроприборами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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29 марта, в столице Республики Крым планируется частичное отключение электроэнергии на четырех улицах и таком же количестве садовых товариществ, расположенных в Каменском массиве.

- Отключения электроснабжения происходят в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

Специалисты обещают, что кратковременные неудобства для жителей, затем в полной мере возместятся надежным и бесперебойным электроснабжением.

Локальный блэкаут продлится практически весь световой день: с 8.00 утра до 17 часов вечера.

По каким адресам в Симферополе не будет света:

улица Автомобильная, 1-19; проезд Красногорский, 2-18;

улица Краснодарская, 42-94 (чет), 21-55 (нечет);

улица Сельвинского, 2-40 (чет), 1-43 (нечет);

улица Солдатская, 14-20 (чет), 21, 23

Каменский массив: садовые товарищества «Восход», «Трикотажник», «Уют 1» и «Здоровье»

ИСТОЧНИК KP.RU

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