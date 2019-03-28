Симферополь 29 марта частично останется без света
29 марта, в столице Республики Крым планируется частичное отключение электроэнергии на четырех улицах и таком же количестве садовых товариществ, расположенных в Каменском массиве.
- Отключения электроснабжения происходят в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
Специалисты обещают, что кратковременные неудобства для жителей, затем в полной мере возместятся надежным и бесперебойным электроснабжением.
Локальный блэкаут продлится практически весь световой день: с 8.00 утра до 17 часов вечера.
По каким адресам в Симферополе не будет света:
улица Автомобильная, 1-19; проезд Красногорский, 2-18;
улица Краснодарская, 42-94 (чет), 21-55 (нечет);
улица Сельвинского, 2-40 (чет), 1-43 (нечет);
улица Солдатская, 14-20 (чет), 21, 23
Каменский массив: садовые товарищества «Восход», «Трикотажник», «Уют 1» и «Здоровье»
ИСТОЧНИК KP.RU