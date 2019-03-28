2019-03-28T20:03:02+03:00
Происшествия

В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей

Прокуратура инициирует уголовное дело
Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи прокурорская проверка управляющей компании может обернуться уголовным делом.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что предприниматели присвоили денежные средства, полученные в счет оказанных услуг, в частности - за ремонт помещений и уборку территории. Общая сумма ущерба оказалась весьма солидной - более 8 миллионов рублей!

Пострадали собственники квартир из 40 многоэтажек.

- С учетом того, что в действиях должностных лиц управляющей организации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения), материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования, - отметили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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