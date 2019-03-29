На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-29T09:05:21+03:00

Эскизные предложения поступили от архитекторов из Москвы и Санкт-Петербурга Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Сейчас эти проекты находятся в стадии обсуждения

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На юге и востоке Крыма планируют построить въездные ворота. По первому проекты, где они будут примыкать непосредственно к трассе «Таврида», уже есть три эскизных предложения. Об этом сообщила главный архитектор РК Ирина Соловьева.

Их разработали архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга.

- У нас есть уже три варианта формирования въездных ворот. Въездные ворота - это часть той инфраструктуры, которая будет формировать въезд на полуостров и разместится у трассы "Таврида", - добавила Соловьева.

Также она отметила, что есть проекты и по созданию въездных ворот на Южном берегу Крыма. Сейчас эта тема обсуждается на уровне Градостроительного совета РК и Минстроя республики.

- Далее мы будем выходить с этой темой на главу Крыма, чтобы понять, за счет каких средств этот проект будет реализован, - дополнила архитектор.

Кроме того, она рассказала, что недавно поступило несколько интересных предложений по установке памятников. Так, например, В Симферополе его хотят возвести в честь дважды героя Советского союза Амет-Хан Султана.

А в Приморском парке в Ялте - первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

ИСТОЧНИК KP.RU