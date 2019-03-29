2019-03-29T09:05:21+03:00
Общество

На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота

Сейчас эти проекты находятся в стадии обсуждения
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Эскизные предложения поступили от архитекторов из Москвы и Санкт-ПетербургаЭскизные предложения поступили от архитекторов из Москвы и Санкт-ПетербургаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

На юге и востоке Крыма планируют построить въездные ворота. По первому проекты, где они будут примыкать непосредственно к трассе «Таврида», уже есть три эскизных предложения. Об этом сообщила главный архитектор РК Ирина Соловьева.

Их разработали архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга.

- У нас есть уже три варианта формирования въездных ворот. Въездные ворота - это часть той инфраструктуры, которая будет формировать въезд на полуостров и разместится у трассы "Таврида", - добавила Соловьева.

Также она отметила, что есть проекты и по созданию въездных ворот на Южном берегу Крыма. Сейчас эта тема обсуждается на уровне Градостроительного совета РК и Минстроя республики.

- Далее мы будем выходить с этой темой на главу Крыма, чтобы понять, за счет каких средств этот проект будет реализован, - дополнила архитектор.

Кроме того, она рассказала, что недавно поступило несколько интересных предложений по установке памятников. Так, например, В Симферополе его хотят возвести в честь дважды героя Советского союза Амет-Хан Султана.

А в Приморском парке в Ялте - первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать
У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев