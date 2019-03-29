2019-03-29T10:26:40+03:00
Общество

С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать

Это не означает запрет на посещение лесов
Александра КОРШУНОВА
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Такое постановление утвердил Совет министров РКТакое постановление утвердил Совет министров РКФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму с 1 апреля установлено начало летнего пожароопасного сезона. Такое постановление утвердил Совет министров РК.

Как сообщил министр МЧС Крыма Сергей Шахов, он устанавливается ежегодно. Для того, чтобы не допустить возникновения природных пожаров, увеличат группировку спасательных сил и средств.

- В пожароопасный сезон категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки в не предусмотренных для этого местах, - отметил министр.

Также нельзя использовать пиротехники, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.

Но начало пожароопасного сезона не означает запрет на посещение лесов. Просто нужно соблюдать необходимы меры предосторожности.

ВАЖНО

Если вы обнаружили пожар, сообщите о месте, его размера в администрацию ближайшего населенного пункта, лесничество, пожарную охрану или единую службу спасения по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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