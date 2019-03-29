В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
В Феодосии по улице Симферопольское шоссе в пятиэтажном доме произошел пожар. Там загорелась квартира в цокольном этаже.
На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, после проведения разведки, из дома эвакуировали 25 человек.
- В здании обнаружили 63-летнего мужчину, его сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам «скорой помощи», - добавили в МЧС.
Также сотрудники оперативно проложили рукавные линии и полностью ликвидировали возгорание.
В результате пожара огнем повреждены оконные рамы, обшивка стен, пластиковый потолок, мебель на площади 15 квадратных метров.
Причины пожара устанавливаются экспертами.
Кстати, в Крыму с 1 апреля установлен летний пожароопасный сезон. Это не означает запрет на посещений лесов, но жителям и гостям республики нужно соблюдать необходимые меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU