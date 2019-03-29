2019-03-29T11:25:06+03:00
Общество

В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек

Еще одного жильца удалось спасти
Александра КОРШУНОВА
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Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКПлощадь пожара составила 15 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В Феодосии по улице Симферопольское шоссе в пятиэтажном доме произошел пожар. Там загорелась квартира в цокольном этаже.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, после проведения разведки, из дома эвакуировали 25 человек.

- В здании обнаружили 63-летнего мужчину, его сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам «скорой помощи», - добавили в МЧС.

Также сотрудники оперативно проложили рукавные линии и полностью ликвидировали возгорание.

В результате пожара огнем повреждены оконные рамы, обшивка стен, пластиковый потолок, мебель на площади 15 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются экспертами.

Кстати, в Крыму с 1 апреля установлен летний пожароопасный сезон. Это не означает запрет на посещений лесов, но жителям и гостям республики нужно соблюдать необходимые меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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