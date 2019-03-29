Девушка, которая наехала на кота в центре Симферополя, заплатит штраф

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-29T12:06:24+03:00

К ответственности ее привлекли за нарушение правил дорожного движения

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В Крыму оштрафовали девушку, которая в пешеходной зоне наехала на кота уличного музыканта. К административной ответственности ее привлекли за нарушение правил дорожного движения.

- По результатам проверки гражданка привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ(Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Также правоохранители рассмотрели заявление жителей о возбуждении уголовного дела в отношении девушки. Ведь из-за наезда животное погибло.

Но после проверки, в возбуждении дела в МВД отказали.

Кроме того, обратилась в правоохранительные органы и женщина. Она сообщила, что хозяин кота повредил ее автомобиль.

Ей также отказали в возбуждении уголовное дела в связи с отсутствием состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU