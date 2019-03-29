В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-29T13:31:34+03:00

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В 2019 году в Крым планируется реализовать проект "Многофункциональной карты жителя республики". Это поможет сформировать новую технологическую основу для развития социальной сферы и экономики.

Как рассказал вице-премьер Крыма Михаил Селезнев, после его реализации можно будет повысить эффективность расходования бюджетных средств.

- И обеспечить информационную безопасность предоставления финансовых услуг в электронной форме. Также мы сможем создать платежно-сервисный инструмент для жителей полуострова на базе платежной системы «Мир», - добавил Селезнев.

Первым этапом его реализации будет выпуск многофункциональных карт и запуск автоматизированной оплаты проезда.

Кроме этого, в Крыму создадут Единый диспетчерский центр и мобильное приложение по всей республике. Это стает первым этапом реализации «Многофункциональной карты жителя».

Ее реализуют за счет инвертора, которого определят по результатам конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU