В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»
В 2019 году в Крым планируется реализовать проект "Многофункциональной карты жителя республики". Это поможет сформировать новую технологическую основу для развития социальной сферы и экономики.
Как рассказал вице-премьер Крыма Михаил Селезнев, после его реализации можно будет повысить эффективность расходования бюджетных средств.
- И обеспечить информационную безопасность предоставления финансовых услуг в электронной форме. Также мы сможем создать платежно-сервисный инструмент для жителей полуострова на базе платежной системы «Мир», - добавил Селезнев.
Первым этапом его реализации будет выпуск многофункциональных карт и запуск автоматизированной оплаты проезда.
Кроме этого, в Крыму создадут Единый диспетчерский центр и мобильное приложение по всей республике. Это стает первым этапом реализации «Многофункциональной карты жителя».
Ее реализуют за счет инвертора, которого определят по результатам конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU