2019-03-29T14:31:48+03:00
Общество

Работы по реставрации крепости Керчь начнутся в 2019 году

Из бюджета уже выделили 220 миллионов рублей для строительства дороги к ней
Александра КОРШУНОВА
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Крепость КерчьКрепость КерчьФото: Анастасия ЖУКОВА
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В 2019 начнутся работы по реставрации крепости Керчь. По федеральной целевой программе планируется сделать дорогу к ней. На это уже выделили 220 миллионов рублей.

Как рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник Татьяна Умрихина, основные, практические работы стартуют в сентябре.

- Мне уже пришло техзадание, которое я должна согласовать и подписать. Могу точно сказать - старт дан. С 1 сентября начинается практическая работа, - отметила Умрихина.

На первом этапе планируется отреставрировать входной комплекс и 1 КПП. Также частично провести работы на воротах 19 века.

Кроме того, специалисты Московского архитектурного института подготовили техническое задание на проектирование работ реконструкции крепости.

Татьяна Умрихина добавила, что предварительная стоимость проекта составляет 90 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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