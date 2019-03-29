Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку
Полицейские нашли девочку, которая ушла из своего дома в Нижнегорском районе еще в прошлую субботу, 23 марта. В правоохранительные органы обратилась ее мама, 41-летняя местная жительница, и рассказала, что пропала ее 15-летняя дочь.
Все это время она не могла с ней связаться.
Как сообщили в МВД по РК, личный состав отдела полиции начал поиск ребенка.
Оказалось, что девочка все это время была в гостях у своего друга в Симферополе. Но на связь с родственниками она выходить отказывалась.
- Ребенка сотрудники полиции нашли в крымской столице на территории «Детского парка» возле уличных аттракционов, - добавили в пресс-службе.
За этот период никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
С девочкой провели профилактическую беседу. В отношении матери подростка составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU