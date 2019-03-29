2019-03-29T15:42:16+03:00
Общество

Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку

Все это время она гостила у своего друга
Александра КОРШУНОВА
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Полицейские нашли девочку, которая ушла из своего дома в Нижнегорском районе еще в прошлую субботу, 23 марта. В правоохранительные органы обратилась ее мама, 41-летняя местная жительница, и рассказала, что пропала ее 15-летняя дочь.

Все это время она не могла с ней связаться.

Как сообщили в МВД по РК, личный состав отдела полиции начал поиск ребенка.

Оказалось, что девочка все это время была в гостях у своего друга в Симферополе. Но на связь с родственниками она выходить отказывалась.

- Ребенка сотрудники полиции нашли в крымской столице на территории «Детского парка» возле уличных аттракционов, - добавили в пресс-службе.

За этот период никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С девочкой провели профилактическую беседу. В отношении матери подростка составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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