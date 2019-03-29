Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
В субботу, 30 марта, больше 20 улиц в Симферополе останутся без света. Электроэнергия будет отсутствовать с полуночи и до 6 утра из-за работ по техническому переоснащению. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
КОНКРЕТНО
Света не будет на улицах:
- Объездная, 6
- Куйбышева, 227
- Андижанская, 2-66(чет), 1-69(нечет)
- Горная, 1-15(нечет), 27, 33, 41а-47(нечет)
- Решидова, 1-41(нечет), 2-18(чет), 44-68(чет), 57-85(нечет)
- Куруджы, 1-41(нечет), 23/14, 42-46(чет)
- Яшлар, 2-34(чет), 42-64(чет), 1-29(нечет)
- Партенитская, 2-20(чет), 1-17(нечет)
- Эдебият, 2-16(чет), 19, 32-48(чет), 47-69(нечет)
- Готская, 1-5(нечет)
- Босфорская, 2-18(чет), 1-11(нечет)
- Багчалык, 2-72(чет), 1-17(нечет)
- Берекетли, 1-57(нечет), 41
- Шималий, 2-64(чет), 1-61(нечет)
- Карадагская, 13-35(нечет), 39-53(нечет)
- Алмазарская, 2-24(чет), 1-33(нечет), 48-68(чет)
- Лучистая, 1-21
- Кедровая, 2-20(чет), 1-17(нечет)
- Сакинлер, 2-34(чет), 40-64(чет),13-29(нечет), 35-59(нечет)
- Безымянная, 2-18(чет), 1-25(нечет)
- Заповедная, 2-20(чет), 1-15(нечет)
- Бархатная, 1-26
- Кузнечная, 1-26
- Внешняя, 1-26
Также света не будет на кладбище Абдал и на переулке Лавандовый, 1.
ИСТОЧНИК KP.RU