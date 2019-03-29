В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
В пятницу, 29 марта, в Севастополь впервые прибыла большая дизельная подводная лодка «Великий Новгород». Она совершала переход и выполняла задачи в Средиземном море.
До этого корабль успешно прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.
Тожественная церемония встречи субмарины прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева.
На ней присутствовали командование, ветераны соединения подводных лодок, семьи членов экипажа и власти города-героя.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко доложил об успешном выполнении поставленных задач.
- Подводники провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU