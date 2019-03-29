В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-29T17:18:04+03:00

Корабль прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор

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В пятницу, 29 марта, в Севастополь впервые прибыла большая дизельная подводная лодка «Великий Новгород». Она совершала переход и выполняла задачи в Средиземном море.

До этого корабль успешно прошел через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.

Тожественная церемония встречи субмарины прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

На ней присутствовали командование, ветераны соединения подводных лодок, семьи членов экипажа и власти города-героя.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко доложил об успешном выполнении поставленных задач.

- Подводники провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU