Облачно, тепло и без осадков: Погода в Крыму на 30 марта

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-30T09:11:09+03:00

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В Симферополе в субботу, 30 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…-4 градусов, днем +11…+13 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +9…+11°.

- На Южном берегу Крыма в субботу также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +12…+14°, - рассказали синоптики.

В Керчи 30 марта осадков не ожидается. Ветер ночью западный, днем северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +9…+11 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU