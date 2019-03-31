Погода в Крыму на 31 марта: до +14 градусов и облачно
Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду
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В Крыму 31 марта будет облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут до +16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе последний день весны будет облачным, но без осадков. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +16.
В Севастополе 31 марта также небо будет затянуто тучами. Подует северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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