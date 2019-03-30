В Ленинском районе грузовик «придавил» легковушку
В Ленинском районе Крыма, в селе Горностаевка, произошла авария. Там столкнулись «ВАЗ-2199» и грузовой автомобиль «Mercedes». В результате происшествия пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место немедленно выехали спасатели.
Водителя легкового автомобиля отвезли в больницу Керчи. Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники чрезвычайного ведомства провели боевое развертывание пожарного автомобиля на случай возгорания транспортных средств.
- Также произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте ДТП, оградили рабочую зону конусами, а также обеспечили беспрепятственное движения для других автомобилей, - рассказал министр МЧС РЕ Сергей Шахов.
В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу Керчи.
ИСТОЧНИК KP.RU