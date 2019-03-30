2019-03-30T11:42:50+03:00
Происшествия

Жителю Симферополя грозит 7 лет тюрьмы за воровство конфет

После употребления алкоголя ему захотелось сладенького
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Симферополе правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже конфет «Мишкины Забавы». Он забрал с прилавка магазина 2,5 килограмма сладостей.

Сумма ущерба составила почти 400 рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, сообщение о краже поступило от женщины-продавца одного из магазинов крымской столицы.

- Она уточнила, что пьяный мужчина оттолкнул ее от прилавка и открыто похитил пакет с 2,5 килограмма конфет «Мишкины Забавы», - добавили в МВД.

Участковым удалось по «горячим следам» задержать подозреваемого. Он в преступлении признался.

Оказалось, что после употребления спиртного, ему захотелось сладенького. Недолго думая, он пошел в ближайший магазин и с витрины магазина забрал пакет с конфетами, которые в последствии сам все и съел.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, но за грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленинском районе грузовик «придавил» легковушку
Облачно, тепло и без осадков: Погода в Крыму на 30 марта
У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку
Работы по реставрации крепости Керчь начнутся в 2019 году
В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»
Девушка, которая наехала на кота в центре Симферополя, заплатит штраф
В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать
У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота
Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев