Жителю Симферополя грозит 7 лет тюрьмы за воровство конфет

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-30T11:42:50+03:00

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В Симферополе правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже конфет «Мишкины Забавы». Он забрал с прилавка магазина 2,5 килограмма сладостей.

Сумма ущерба составила почти 400 рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РК, сообщение о краже поступило от женщины-продавца одного из магазинов крымской столицы.

- Она уточнила, что пьяный мужчина оттолкнул ее от прилавка и открыто похитил пакет с 2,5 килограмма конфет «Мишкины Забавы», - добавили в МВД.

Участковым удалось по «горячим следам» задержать подозреваемого. Он в преступлении признался.

Оказалось, что после употребления спиртного, ему захотелось сладенького. Недолго думая, он пошел в ближайший магазин и с витрины магазина забрал пакет с конфетами, которые в последствии сам все и съел.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, но за грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU