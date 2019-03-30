В Никитском ботаническом саду 10 апреля откроется Парад тюльпанов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-30T15:03:27+03:00

Всего на выставке высажено 100 тысяч луковиц. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Его возглавит сорт, который вывели голландские селекционеры

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В среду, 10 апреля, в 12.00 в Никитском ботаническом саду откроется Парад тюльпанов. Его возглавит 115-летний «General de Wet». Этот сорт голландские селекционеры вывели в 1904 году.

Главное украшение праздника - тюльпаны, которые вывели голландские селекционеры. Фото: пресс-служба Никитского ботсада

Как сообщили пресс-службе сада, на выставке высажено 100 тысяч луковиц. Эта цифра бьет все рекорды предыдущих лет.

Практически на протяжении всего апреля, сменяя друг друга, здесь будут цвести 247 сортов тюльпанов.

Полюбоваться на прекрасные цветы можно будет на протяжении всего апреля. Фото: пресс-служба Никитского ботсада

- А сопровождают их такие красивейшие «дамы» и «кавалеры», как цветущие ирисы, нарциссы, керия, фотиния, айва японская, сакура, глициния, магнолия и, конечно, розы, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU