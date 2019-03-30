140 тонн продукции: В Симферополе прошла сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-30T17:27:39+03:00

В этот раз она впервые прошла на улице Ракетной. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На нее приехали 160 крымских производителей

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В Симферополе 30 марта прошла расширенная сельскохозяйственная ярмарка. На ней 160 крымских производителей представили свою продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на первого замглавы города Татьяну Свириденко.

- Это более 140 тонн овощей и фруктов, крымской молочной продукции, подсолнечного масла, рыбы, мясных и колбасных изделий, меда, муки и макаронных изделий, круп, солений, яиц, консервов, саженцов. По разным группам товаров уровень цен был ниже рыночных на 20-30%, - отметила Свириденко.

В этот на улице Ракетной ярмарка проводилась впервые. Но местные жители высказали потребность в ней, возможно, там даже сделают ярмарку выходного дня.

- Сегодня здесь торговал Симферопольский район - это более 40 сельхозтоваропроизводителей, - добавила замглавы.

Все товары проходят обязательную экспертизу, они промаркированы, указаны даты производства и срок реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU