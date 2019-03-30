Житель Сак задолжал почти 4 миллиона рублей алиментов своей дочери
В Саках после проверки прокуратуры установили, что 31-летний местный житель с 2009 года уклонялся от уплаты алиментов для своего дочери. Решение о выплате денежных средств принял суд.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, горе-отец не выполнял своих обязательств в 2009 года.
У него образовалась задолженность в размере 3,7 миллиона рублей.
- С учетом всех обстоятельств межрайонный прокурор направил материалы проверки в орган дознания для организации уголовного преследования, - добавили в пресс-службе.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить тюремный срок или исправительные работы.
Проводится дознание.
Кстати, похожая история произошла и в Симферополе. Нерадивый отец задолжал своему сыну 580 тысяч рублей алиментов. После 20 часов обязательных работ он погасил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU