Житель Сак задолжал почти 4 миллиона рублей алиментов своей дочери

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-30T19:21:09+03:00

Он уклонялся от обязанностей около 10 лет

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В Саках после проверки прокуратуры установили, что 31-летний местный житель с 2009 года уклонялся от уплаты алиментов для своего дочери. Решение о выплате денежных средств принял суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, горе-отец не выполнял своих обязательств в 2009 года.

У него образовалась задолженность в размере 3,7 миллиона рублей.

- С учетом всех обстоятельств межрайонный прокурор направил материалы проверки в орган дознания для организации уголовного преследования, - добавили в пресс-службе.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить тюремный срок или исправительные работы.

Проводится дознание.

Кстати, похожая история произошла и в Симферополе. Нерадивый отец задолжал своему сыну 580 тысяч рублей алиментов. После 20 часов обязательных работ он погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU