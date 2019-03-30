В Крыму рейсовые автобусы могут пустить в объезд новой трассы «Таврида»
Рейсовые автобусы в Крыму вновь могут начать ездить по старой трассе Симферополь-Керчь. Сейчас они осуществляют движение по новому участку трассы «Таврида».
Как рассказал вице-премьер РК Михаил Селезнев, такая мера может быть принята из-за большой аварийности на «Тавриде». Таким образом, переведя автобусы на старую дорогу, хотят обезопасить междугороднее движение.
- Во-первых, там есть большое количество пунктов, где можно остановиться, во-вторых, там нет такого потока транспорта, - добавил вице-премьер РК.
Он отметил, что такое предложение рассмотрят и примут в ближайшее время, пишет «РИА Крым».
В свою очередь министр транспорта Крыма Сергей Карпов также дополнил, что после открытия первой очереди федеральной трассы «Таврида» аварийная ситуация в республике действительно ухудшилась.
ИСТОЧНИК KP.RU