В Крыму рейсовые автобусы могут пустить в объезд новой трассы «Таврида»

СЕГОДНЯ 19:42 2019-03-30T19:42:58+03:00

Они будут снова ездить на трассе Симферополь-Керчь

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Рейсовые автобусы в Крыму вновь могут начать ездить по старой трассе Симферополь-Керчь. Сейчас они осуществляют движение по новому участку трассы «Таврида».

Как рассказал вице-премьер РК Михаил Селезнев, такая мера может быть принята из-за большой аварийности на «Тавриде». Таким образом, переведя автобусы на старую дорогу, хотят обезопасить междугороднее движение.

- Во-первых, там есть большое количество пунктов, где можно остановиться, во-вторых, там нет такого потока транспорта, - добавил вице-премьер РК.

Он отметил, что такое предложение рассмотрят и примут в ближайшее время, пишет «РИА Крым».

В свою очередь министр транспорта Крыма Сергей Карпов также дополнил, что после открытия первой очереди федеральной трассы «Таврида» аварийная ситуация в республике действительно ухудшилась.

ИСТОЧНИК KP.RU