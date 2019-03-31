Пенсионер заблудился в крымском лесу и сутки не выходил на связь с родственниками

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-31T14:26:29+03:00

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73-летний житель поселка Гаспра потерялся в районе трассы Ялта-Севастополь. Он ушел из дома 29 марта около 13.00 и до 30 марта не выходил на связь с родственниками. Обычно он выходил из дома для прогулки в лесном массиве, но быстро возвращался.

Для проведения поисково-спасательных работ в предполагаемый район поисков выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек и одной единицы техники и приступили к работе.

После четырехчасовых поисков пострадавшего нашли в лесу в 400 метрах от трассы Ялта-Севастополь с переохлаждением организма. Сотрудники МЧС на носилках эвакуировали мужчину из леса к служебному автомобилю. После этого заблудившегося доставили к родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU