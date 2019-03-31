Боятся провокаций и диверсий: Украина усилила патруль в Черном и Азовском морях
На Украине усилили патруль Черного и Азовского морей. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, назначено восемь тактических групп для патрулирования акватории.
- Морская охрана с целью контроля за соблюдением пограничного законодательства, режима государственной границы, обеспечения во внутренних водах и территориальном море Украины режима судоходства, усилила свое присутствие в зоне ответственности путем увеличения задействованного корабельно-катерного состава, – говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительные тактические группы появились для отслеживания обстановки вокруг портов и нефтяных терминалов, которые являются стратегическими объектами. В том числе присутствие в морях нужно для предотвращения провокаций и диверсий в день выборов президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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