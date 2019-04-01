Погода в Крыму на 1 апреля: до +16 и облачно
В Крыму 1 апреля будет облачно. Столбики термометров покажут +16 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Поднимется северо-восточный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.
В Симферополе 1 апреля переменная облачность, но без осадков. Днем до +15 градусов. Днем ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду.
В Севастополе в понедельник небо будет затянуто тучами. Днем до +15 градусов. Скорость ветра достигнет 9-14 метров в секунду.
На ЮБК 1 апреля также будет облачно, по данным синоптиков. Но без дождя. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
В Керчи будет малооблачно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут до +13 градусов. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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