Погода в Крыму на 1 апреля: до +16 и облачно

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-01T07:22:43+03:00

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду

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В Крыму 1 апреля будет облачно. Столбики термометров покажут +16 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Поднимется северо-восточный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

В Симферополе 1 апреля переменная облачность, но без осадков. Днем до +15 градусов. Днем ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду.

В Севастополе в понедельник небо будет затянуто тучами. Днем до +15 градусов. Скорость ветра достигнет 9-14 метров в секунду.

На ЮБК 1 апреля также будет облачно, по данным синоптиков. Но без дождя. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Керчи будет малооблачно, но без осадков. Днем столбики термометров покажут до +13 градусов. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU