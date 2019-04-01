В Крыму зенитно-ракетный полк проводит учения возле аэродромов морской авиации
Зенитно-ракетный полк ЧФ оттачивает навыки по обороне объектов флота от авиации противника.
- Подразделения зенитно-ракетного полка, из состава армейского корпуса ЧФ выполняют задачи полевого выхода в районы интенсивных полетов Морской авиации, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Боевая подготовка идет в районе аэродромов морской авиации флота Саки и Кача.
Зенитчики занимаются маршевой подготовкой и сдают нормативы по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развертыванию и занятию огневых позиций, подготовке к открытию огня, а также разведкой и управлению огнем.
В тренировкой участвуют фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты АН-26, Бе-12 и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.
Всего на учения привлекли около 300 военнослужащих и 40 единиц вооружения и техники.
ИСТОЧНИК KP.RU