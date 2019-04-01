В Крыму зенитно-ракетный полк проводит учения возле аэродромов морской авиации

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-01T10:06:44+03:00

Тренировки проходят в районе Саки и Кача

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Зенитно-ракетный полк ЧФ оттачивает навыки по обороне объектов флота от авиации противника.

- Подразделения зенитно-ракетного полка, из состава армейского корпуса ЧФ выполняют задачи полевого выхода в районы интенсивных полетов Морской авиации, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Боевая подготовка идет в районе аэродромов морской авиации флота Саки и Кача.

Зенитчики занимаются маршевой подготовкой и сдают нормативы по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развертыванию и занятию огневых позиций, подготовке к открытию огня, а также разведкой и управлению огнем.

В тренировкой участвуют фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты АН-26, Бе-12 и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Всего на учения привлекли около 300 военнослужащих и 40 единиц вооружения и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU