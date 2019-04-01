Часть Симферополя 1 апреля останется без света

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-01T10:19:00+03:00

Без электроэнергии останется и Каменка

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Больше десяти симферопольских улиц в понедельник, 1 апреля, до 17.00 останутся без света. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

КОНКРЕТНО

Света не будет на улицах:

- Койдешлер, 3-17, 19-47 (нечет), 30-38 (чет)

- Иджерет, 70-78 (чет)

- Амета Моллаева, 45

- Арекет, 3-16

- Достлук, 1-18

- Асие Аметовой, 30-50

- Найле Велиевой, 27-49 (нечет), 30-54 (чет);

- Генерала Телегина, 2, 3-7(нечет)

- Индустриальная, 2-26(чет), 1-35(нечет)

- Красного Креста, 4-8(чет), 1-7 (нечет)

- Дзюбанова, 43

- Автомобильная, 1-19

- Краснодарская, 42-94 (чет), 21-55(нечет)

- Сельвинского, 2-40(чет), 1-43 (нечет)

- Солдатская, 14-20 (чет), 21-23 (нечет);

Также без электроэнергии на весь день останется проспект Красногорский, 2-18 и Каменский массив: СТ Восход, СТ Уют 1, СТ Здоровье, СТ Трикотажник

ИСТОЧНИК KP.RU