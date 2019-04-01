Часть Симферополя 1 апреля останется без света
Больше десяти симферопольских улиц в понедельник, 1 апреля, до 17.00 останутся без света. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
КОНКРЕТНО
Света не будет на улицах:
- Койдешлер, 3-17, 19-47 (нечет), 30-38 (чет)
- Иджерет, 70-78 (чет)
- Амета Моллаева, 45
- Арекет, 3-16
- Достлук, 1-18
- Асие Аметовой, 30-50
- Найле Велиевой, 27-49 (нечет), 30-54 (чет);
- Генерала Телегина, 2, 3-7(нечет)
- Индустриальная, 2-26(чет), 1-35(нечет)
- Красного Креста, 4-8(чет), 1-7 (нечет)
- Дзюбанова, 43
- Автомобильная, 1-19
- Краснодарская, 42-94 (чет), 21-55(нечет)
- Сельвинского, 2-40(чет), 1-43 (нечет)
- Солдатская, 14-20 (чет), 21-23 (нечет);
Также без электроэнергии на весь день останется проспект Красногорский, 2-18 и Каменский массив: СТ Восход, СТ Уют 1, СТ Здоровье, СТ Трикотажник
ИСТОЧНИК KP.RU