Рядом с Крымским мостом экологи установили гнездовья для птиц

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-01T11:00:20+03:00

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Экологи рядом с Крымским мостом для пернатых установили искусственные гнездовья. Их разместили в местах скопления птиц - у водоемов острова Тузла и на прибрежных мелководьях у Таманского полуострова.

Именно эти места пеганки и кряки выбирают для ведения потомства.

- Утки начинают гнездиться в апреле: формируются птичьи пары, наблюдается процесс кладки яиц. Мы заранее создаем привлекательные условия для пернатых, до распределения пар по гнездовым участкам. Каждый год ранней весной расставляем у моста искусственные гнездовья. Они изготавливаются из природных материалов, - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова

СПРАВКА «КП»

Экопрограмму Крымского моста включает в себя компенсационные мероприятия, а также регулярный мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Ежемесячно и ежеквартально специалисты российских научно-исследовательских институтов берут пробы воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха в Керченском проливе, замеряют здесь уровень шума, наблюдают за водными биоресурсами, орнитофауной, растительным и животным миром.

ИСТОЧНИК KP.RU