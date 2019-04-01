2019-04-01T12:38:31+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» автобусные кассы начали работать круглосуточно

Это приурочено к открытию сезонных авиарейсов
Александра КОРШУНОВА
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В 2018 услугами автостанции в аэропорту воспользовались больше 100 тысяч пассажировВ 2018 услугами автостанции в аэропорту воспользовались больше 100 тысяч пассажировФото: Александра КОРШУНОВА
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С понедельника, 1 апреля, в аэропорту «Симферополь» автобусные кассы начали работать в круглосуточно режиме. Это связано с открытием сезонных рейсов в воздушной гавани.

Кстати, в курортный сезон 2018 года услугами билетных касс воспользовались около 111 тысяч пассажиров.

Так, с 1 апреля восемь сезонных рейсов в направлении Евпатории, Керчи, Ялты, Севастополя, Черноморского, Симеиза и Фороса отправляться от платформ автостанции.

Она расположена в здании аэровокзала.

- Количество сезонных автобусных рейсов будет увеличиваться в зависимости от открытия новых авиарейсов и соответственно увеличения спроса на междугородний транспорт среди прилетающих и улетающих пассажиров, - рассказа директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

Сообщается, что в пик сезона от этой автостанции ходят рейсы в направлении 23 населенных пункта Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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