Арбитражный суд закрыл «Старокрымский карьер»: Он работал незаконно

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-01T13:35:29+03:00

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Решением Арбитражного суда РК закрыт «Старокрымский карьер» у горы Агармыш. Он десятилетиями доставлял жителям множество проблем.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, отменен акт постоянного пользования ЗАО «Старокрымский карьер», которое вело его разработку.

Судебные тяжбы между предприятием и администрацией Старого Крыма длились несколько лет. Местные власти оспаривало возможность его разработки, но руководство «Старокрымского карьера» отстаивало свои интересы, «манипулируя якобы устранением выявленных нарушений».

- При этом местные жители страдали от плохой экологической ситуации, постоянного шума из-за взрывных работ на карьере. В домах трескались стены, слетала штукатурка, а из колодцев уходила вода, - подчеркнул депутат.

После того, как администрации и жителям не удалось решить проблему, то депутат обратился к главе Крыма Сергею Аксенову.

После проведения проверки оказалось, что предприятие работало незаконно.

Нелегитимно была получена лицензия, землеотвод и сама земля.

- Акт постоянно пользования и на горный отвод признан незаконным. Суд постановил его отменить. Решение вступит в силу через 30 дней, - резюмировал Руслан Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU