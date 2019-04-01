Арбитражный суд закрыл «Старокрымский карьер»: Он работал незаконно
Решением Арбитражного суда РК закрыт «Старокрымский карьер» у горы Агармыш. Он десятилетиями доставлял жителям множество проблем.
Как сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, отменен акт постоянного пользования ЗАО «Старокрымский карьер», которое вело его разработку.
Судебные тяжбы между предприятием и администрацией Старого Крыма длились несколько лет. Местные власти оспаривало возможность его разработки, но руководство «Старокрымского карьера» отстаивало свои интересы, «манипулируя якобы устранением выявленных нарушений».
- При этом местные жители страдали от плохой экологической ситуации, постоянного шума из-за взрывных работ на карьере. В домах трескались стены, слетала штукатурка, а из колодцев уходила вода, - подчеркнул депутат.
После того, как администрации и жителям не удалось решить проблему, то депутат обратился к главе Крыма Сергею Аксенову.
После проведения проверки оказалось, что предприятие работало незаконно.
Нелегитимно была получена лицензия, землеотвод и сама земля.
- Акт постоянно пользования и на горный отвод признан незаконным. Суд постановил его отменить. Решение вступит в силу через 30 дней, - резюмировал Руслан Бальбек.
ИСТОЧНИК KP.RU