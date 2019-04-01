СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-01T15:31:35+03:00

Бесплатно в общественном транспорте в республике могут ездить 32 категории граждан

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С 2015 года крымским перевозчикам компенсировали 4,3 миллиарда рублей за проезд льготников. Всего в республике бесплатный проезд предоставляется 32 категориям граждан.

Как сообщила министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская, 26,6 тысячи ветеранам войны увеличили размер денежной выплаты с 500 до 1000 рублей.

Кроме того, всего с 2015 года матпомощь предоставили почти 4 тысячам людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации на 26,6 миллиона рублей.

- С 2018 года в республике введены ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка до достижения им 1,5 лет, которую получили 4018 семей, - добавила министр.

Также за четыре года предоставили субсидии на реализацию 48 социально значимых проектов в сфере спорта, социальной адаптации, добровольчества и волонтерства на общую сумму 34,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU