Строительство креветочной фермы в Крыму остановлено: Инвестору найдут альтернативное место

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-01T16:17:04+03:00

В ближайшее время он начнет разбор сооружений

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Строительство креветочной фермы в Сакском районе приостановлено. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для инвестора подыщут альтернативное место.

Он отметил, что на пляжной территории нельзя размещать производственные мощности любого предприятия.

- Чем занималась районная и поселковая администрации? Почему больше недели этот вопрос в публичном поле «полоскался» с разных сторон, и вместо того, чтобы органы власти решили этот вопрос выездом на место в первый день, возникла проблема. Если общественность против, если действительно мешает отдыху на пляже, то этого нельзя было делать изначально, - подчеркнул Аксенов.

Инвестор уже в ближайшее время приступит к разбору сооружений.

Глава Крыма подчеркнул, что местные власти, если возникают такие недопонимания, должны вставать на сторону жителей.

Представители органов власти должны провести встречи с людьми, выяснить причину и «скорректировать решение в пользу граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU