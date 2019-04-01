Строительство креветочной фермы в Крыму остановлено: Инвестору найдут альтернативное место
Строительство креветочной фермы в Сакском районе приостановлено. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для инвестора подыщут альтернативное место.
Он отметил, что на пляжной территории нельзя размещать производственные мощности любого предприятия.
- Чем занималась районная и поселковая администрации? Почему больше недели этот вопрос в публичном поле «полоскался» с разных сторон, и вместо того, чтобы органы власти решили этот вопрос выездом на место в первый день, возникла проблема. Если общественность против, если действительно мешает отдыху на пляже, то этого нельзя было делать изначально, - подчеркнул Аксенов.
Инвестор уже в ближайшее время приступит к разбору сооружений.
Глава Крыма подчеркнул, что местные власти, если возникают такие недопонимания, должны вставать на сторону жителей.
Представители органов власти должны провести встречи с людьми, выяснить причину и «скорректировать решение в пользу граждан».
ИСТОЧНИК KP.RU