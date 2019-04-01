2019-04-01T16:54:45+03:00
Общество

В керченской многоэтажке вспыхнул пожар: Спасатели вытащили из огня мужчину

Причину возгорания установят эксперты
Александра КОРШУНОВА
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В понедельник, 1 апреля, в трехкомнатной квартире в пятиэтажке в Керчи произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым, огонь вспыхнул на четвертом этаже.

На место происшествия выехали спасатели.

По прибытию личный состав сразу приступил к тушению огня.

- Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в квартире есть человек, - добавили в пресс-службе.

В результате спасателям удалось вытащить из огня мужчину.

Причину пожара установят эксперты.

Напомним, в одном из домов Феодосии 29 марта вспыхнул пожар. Сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось эвакуировать 25 человек, а еще одного удалось спасти.

В результате пожара огнем повреждены оконные рамы, обшивка стен, пластиковый потолок, мебель на площади 15 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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