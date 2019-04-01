В керченской многоэтажке вспыхнул пожар: Спасатели вытащили из огня мужчину
В понедельник, 1 апреля, в трехкомнатной квартире в пятиэтажке в Керчи произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым, огонь вспыхнул на четвертом этаже.
На место происшествия выехали спасатели.
По прибытию личный состав сразу приступил к тушению огня.
- Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в квартире есть человек, - добавили в пресс-службе.
В результате спасателям удалось вытащить из огня мужчину.
Причину пожара установят эксперты.
Напомним, в одном из домов Феодосии 29 марта вспыхнул пожар. Сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось эвакуировать 25 человек, а еще одного удалось спасти.
В результате пожара огнем повреждены оконные рамы, обшивка стен, пластиковый потолок, мебель на площади 15 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU