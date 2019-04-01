Электропоезд сбил 25-летнего парня в Керчи

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-01T17:44:22+03:00

Мужчина громко слушал музыку и не слышал сигналов локомотива

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В Керчи, на одной из остановочных платформ, электропоезд, который следовал из Джанкоя, смертельно травмировал 25-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что мужчина двигался в сторону вокзала по железнодорожной насыпи.

- Предупреждающих сигналов от локомотивной бригады он не слышал, так как громко слушал музыку в наушниках, - добавили в пресс-службе.

Работники бригады, с которыми он вместе проводил ремонтные работы, подтвердили этот факт.

Все собранные материалы предварительного расследования передадут по подследственности для принятия по ним решения.

Напомним, в конце 2018 года в Керчи электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель выехал на пути при запрещающем сигнале железнодорожного светофора. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU