Электропоезд сбил 25-летнего парня в Керчи
В Керчи, на одной из остановочных платформ, электропоезд, который следовал из Джанкоя, смертельно травмировал 25-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что мужчина двигался в сторону вокзала по железнодорожной насыпи.
- Предупреждающих сигналов от локомотивной бригады он не слышал, так как громко слушал музыку в наушниках, - добавили в пресс-службе.
Работники бригады, с которыми он вместе проводил ремонтные работы, подтвердили этот факт.
Все собранные материалы предварительного расследования передадут по подследственности для принятия по ним решения.
Напомним, в конце 2018 года в Керчи электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель выехал на пути при запрещающем сигнале железнодорожного светофора. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»