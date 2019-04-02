2019-04-02T05:38:54+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 апреля: дожди и тепло +12

На Крымском полуострове сыро и туманно
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове очень красивая весна.На полуострове очень красивая весна.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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2 апреля, во вторник, над полуостровом проходит холодный атмосферный фронт, которые принесет с собой небольшие дожди, в горах со снегом.

Синоптики обещают, что уже 3 и 4 апреля дождь сойдет на нет - небо очистится от тучек.

-2 апреля в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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