Погода в Крыму на 2 апреля: дожди и тепло +12
2 апреля, во вторник, над полуостровом проходит холодный атмосферный фронт, которые принесет с собой небольшие дожди, в горах со снегом.
Синоптики обещают, что уже 3 и 4 апреля дождь сойдет на нет - небо очистится от тучек.
-2 апреля в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
ИСТОЧНИК KP.RU