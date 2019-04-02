Где в Симферополе и Севастополе 2 апреля не будет света: Список улиц

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-02T09:59:34+03:00

Это связано с ремонтными работами

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Часть Симферополя 2 апреля останется без электроэнергии до 17.00 из-за проведения ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», свет отключат в Каменском массиве: СТ Восход, СТ Уют 1, СТ Здоровье, СТ Трикотажник.

Света не будет на улицах:

- Дружбы, 21, 23-65, 67-93 (нечет)

- Днепровская, 29-85

- Табачная, 1-10, 12-28 (чет)

- 1-й Конной Армии, 19а, 25а, 48-76 (чет)

- Аянская, 41-70; ул. Красных Зорь, 25-30, 33, 38, 40

- Сенная, 1-27 (нечет)

- Баррикадная, 59а;

Севастополь

По данным "Севэнерго", до 13.00 света не будет на улицах:

- Ковалевского,2-8,22,9 ,1-7,25-29

- Апошанского,1-3,7-13,16,17,21,30,31,35,38-42,43-45,49

- Верещагина,72,23,27-33,43-47,55-57

- Остен-Сакена ,12-14,20-22,32,36,46-48,31,37,51-53

- Бисти,4

- Гарина-Михайловского,5

- Мельникова ,26,30,36,40

- Урусова,18,15-А,17-А,27-29,37-41,47

- Абазы,4-а,2-6,14-16,26,52,37

- Тимма,2-8,3-7,14,15,18,20-28,21,25,27,34,42-А,42-В,44

- Арефьева,1,2-а,10-А,6-а,8-12,7,11.

Также до 11.00 электроснабжение будет отсутствовать на улицах Морских пехотинцев,1-А,9-А,17-А,1,5-11,15-17 и Энергетиков,16.

ИСТОЧНИК KP.RU