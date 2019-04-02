Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя проведет учения на живучесть

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-02T10:04:33+03:00

Фрегат вышел дока судоремонтного завода и отправился на учения. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выйдет в море для выполнения задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем». Так же пройдут учения на живучесть.

- Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, - сообщает пресс-служба ЧФ. - Проведет тренировки по противовоздушной обороне и отработает условные пуски электронным способом ракетным комплексом «Калибр-НК».

Займутся моряки и отработки навыков по обороне и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде.

В пресс-службе Черноморского Флота отметили, что отработка задач идет в морских полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря.

Затем в рамках боевой подготовки военные моряки на борту фрегата «Адмирал Григорович» займутся решением задач в составе однородных и разнородных тактических корабельных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU