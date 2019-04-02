Без декларации: Украинка пыталась провезти в Крым 16 тысяч евро

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-02T10:39:51+03:00

Они были разложены по разным местам. Фото: пресс-служба Крымской таможни

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Гражданка Украины пыталась провезти в Крым незадекларированные 16 тысяч евро и почти 50 тысяч рублей. Деньги обнаружили в ходе досмотра на таможенном посту в Джанкое.

Сотрудники осматривали транспортное средство, а там, в двух чемоданах пассажирки, нашли незадекларированную валюту.

Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, купюры находились в разных местах багажа и ручной клади. Это усложняло их визуальное обнаружение.

На вопрос таможенников о происхождении денег женщина ответила, что это ее личные сбережения.

- Разрешенные к перемещению без таможенного декларирования денежные средства в сумме, эквивалентной 10 тысячам долларов США, возвращены владелице. А остальная часть - в сумме 7067 евро и 49300 рублей, превышающие установленные ограничения, изъяты и размещены на ответственное хранение, - добавили в пресс-службе.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф или конфискация предмета нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU