Следком проводит проверку по факту смерти пациента психиатрической больницы в Симферополе

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-02T11:23:35+03:00

ЧП произошло в ночь с 26 на 27 февраля

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Главное следственное управления Следкома РФ по Крыму проводит проверку по факту смерти одного из пациентов республиканской психиатрической больницы №1. ЧП произошло в ночь с 26 на 27 февраля.

Сообщается, что скончался мужчина в симферопольской больнице №7. О причинах смерти и мотивах пока говорить преждевременно - проверка началась в марте и завершится только в середине апреля.

- Проверка в настоящее время еще не закончена, она продолжается. Никакое процессуальное решение не принято. О причинах до завершения судебно-медицинской экспертизы смерти говорить преждевременно. Она укажет, имеются ли на теле травмы и причину их образования, причину смерти, - сообщили «КП-Крым» в Главном управлении Следкома РФ по Республике Крым.

Кстати, глава Крыма Сергей Аксенов поручил разобраться с увольнением медицинского персонала в психиатрической больнице. Он отметил, что выслушают все стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU