На трассе «Таврида» столкнулись две легковушки: Пострадала 60-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-02T11:59:12+03:00

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На 123 километре трассы «Таврида» произошла авария с участием двух легковых автомобилей «Kia Shuma» и «ВАЗ 2114». Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, на место происшествия выехали спасатели.

По прибытии на место ДТП оказалось, что пострадал один человек, 60-летняя женщина, которая находилась в иномарке.

Ей спасатели оказали первую помощь. Остальные участники аварии от госпитализации отказались.

Авария произошла на 123 километре федеральной трассы. Фото: пресс-служба СЧс РК

- Кроме этого, сотрудниками МЧС были предприняты все необходимые противопожарные меры, - сообщил министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Напомним, в Севастополе легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом. Причины аварии неизвестны. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки жив, сотрудник "скорой помощи" оказали ему помощь и госпитализировали. Причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU