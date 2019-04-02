С начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 101 случай кори
В Крыму и Севастополе с начала 2019 года зафиксировали 101 лабораторно подтвержденный случай кори. Из них пять - в городе-герое.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, значение для распространения кори имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых людей в очагах инфекции.
Чтобы уберечь жителей от инфицирования, с 1 апреля на полуострове стартует "подчищающая" иммунизация против кори.
Вакцина для этого имеется в достаточном количестве.
- За средства федерального бюджета в марте 2019 года на полуостров поступила очередная партия противокоревых вакцин. Иммунизироваться можно в поликлинике по месту жительства, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.
СПРАВКА «КП»
В соответствии с Национальным календарем прививок РФ иммунизация против кори включает 2 прививки: первая (вакцинация) проводится в 1 год, вторая (ревакцинация) в 6 лет. Взрослым прививки проводятся в возрасте 18-35 лет в случае, если они не привиты против кори или имеют только одну прививку. До 55 лет подлежат иммунизации декретированные контингенты (медицинские работники, работники образования, сферы обслуживания, транспорта).
ИСТОЧНИК KP.RU