2019-04-02T12:27:31+03:00
Здоровье

С начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 101 случай кори

На полуострове с 1 апреля стартует "подчищающая" иммунизация
Александра КОРШУНОВА
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Вакцина для этого имеется в достаточно объемеВакцина для этого имеется в достаточно объемеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму и Севастополе с начала 2019 года зафиксировали 101 лабораторно подтвержденный случай кори. Из них пять - в городе-герое.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, значение для распространения кори имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых людей в очагах инфекции.

Чтобы уберечь жителей от инфицирования, с 1 апреля на полуострове стартует "подчищающая" иммунизация против кори.

Вакцина для этого имеется в достаточном количестве.

- За средства федерального бюджета в марте 2019 года на полуостров поступила очередная партия противокоревых вакцин. Иммунизироваться можно в поликлинике по месту жительства, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

СПРАВКА «КП»

В соответствии с Национальным календарем прививок РФ иммунизация против кори включает 2 прививки: первая (вакцинация) проводится в 1 год, вторая (ревакцинация) в 6 лет. Взрослым прививки проводятся в возрасте 18-35 лет в случае, если они не привиты против кори или имеют только одну прививку. До 55 лет подлежат иммунизации декретированные контингенты (медицинские работники, работники образования, сферы обслуживания, транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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