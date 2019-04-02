2019-04-02T13:13:26+03:00
Общество

В Ялте пешеходную часть набережной продлят до морского вокзала

Там поставят дополнительные клумбы и расширят тротуар
Александра КОРШУНОВА
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Вся территория останется в муниципальной собственностиВся территория останется в муниципальной собственностиФото: Александра КОРШУНОВА
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Пешеходную часть набережной Ялты продлят до здания морского вокзала. Как сообщил глава администрации города Алексей Челпанов, тротуар станет шире, а в пешеходные дорожки вмонтируют подсветку.

Также планируется создать дополнительные клумбы с пальмами.

- Ранее мы уже анонсировали намерения о продлении набережной Ялты до гостиничного комплекса «Ялта-Интурист». А увеличение площади прогулочной зоны начнется от «полицейского» моста рядом с бывшим клубом моряков, -добавил Челпанов.

Кстати, в нем хотят организовать музей. Глава города уверен, что эту идею многие поддержат.

В целом набережная будет проходить вдоль Массандровского пляжа, пляжей «ГорОНО» и бывшего санатория Минобороны, но в обход санатория «Актер» и завершится у территории «Ялта-Интурист».

Глава города отметил, что все территория останется в муниципальной собственности и ее доступность сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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