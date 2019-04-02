2019-04-02T13:52:23+03:00
Общество

За пять лет крымские пограничники задержали 160 нарушителей

Ежедневно через пункты пропуска проходят 10 тысяч людей
Александра КОРШУНОВА
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Государственная граница находится под надежной охранойГосударственная граница находится под надежной охранойФото: Анастасия ЖУКОВА
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За пять лет крымские пограничники задержали 160 нарушителей государственной границы Российской Федерации. Как сообщил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Константин Бондарев, ежедневно через пункты пропуска проходит 10 тысяч граждан.

Они пересекают границу как в Россию, так и на Украину.

- Государственная граница РФ будет незыблема и охраняется всеми силами, - подчеркнул Бондарев.

Кстати, 2 апреля Погранслужба ФСБ России по Республики Крым отмечает пятилетие со дня основания. В связи с этой датой, а также к 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в городах Крыма прошли праздничные мероприятия. Они завершаются сегодня в Симферополе.

Для гостей и жителей полуострова прошла выставка военной техники, которая применяется в пограничной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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