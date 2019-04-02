2019-04-02T14:46:06+03:00
Общество

В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам

Акция пройдет на полуострове с 8 по 18 апреля
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В крымскую столицу поезд прибудет 13 апреляВ крымскую столицу поезд прибудет 13 апреляФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Крыму с 8 по 18 апреля пройдут патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы». Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РК, они приурочены к освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков и памятным датам Великой Отечественной войны.

- Запланировано проведение торжественных митингов, представлений, выступлений артистов и творческих коллективов, тематических выставок на базе вагона - передвижного музея, - добавили в пресс-службе Минкультуры.

КОНКРЕТНО

График прибытия «Поезда Победы» в города Крыма:

8 апреля в 12.00 – Армянск

8 апреля в 13.50 – Красноперекопск

9 апреля в 12.00 – Джанкой

9 апреля в 14.00 – Красногвардейское

10 апреля в 10.00 – Нижнегорский

10 апреля в 12.00 – Советский

10 апреля в 14.00 – Кировское

11 апреля в 11.00 – Керчь

11 апреля в 14.00 – Ленино

12 апреля в 11.00 - Феодосия

13 апреля в 09.00 – Симферополь

13 апреля в 11.00 – Гвардейское (жд/станция «Остряково»)

13 апреля в 14.00 – Саки

14 апреля в 16.00 – Евпатория

14 апреля в 12.00 - Бахчисарай

18 апреля (время пока неизвестно) - Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Упала и сломала ногу: В пещерном городе Чуфут-Кале травмировалась женщина
В Крыму отменили социальную норму потребления электричества
За пять лет крымские пограничники задержали 160 нарушителей
В Ялте пешеходную часть набережной продлят до морского вокзала
С начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 101 случай кори
На трассе «Таврида» столкнулись две легковушки: Пострадала 60-летняя женщина
Следком проводит проверку по факту смерти пациента психиатрической больницы в Симферополе
Без декларации: Украинка пыталась провезти в Крым 16 тысяч евро
Где в Симферополе и Севастополе 2 апреля не будет света: Список улиц
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя проведет учения на живучесть
Погода в Крыму на 2 апреля: дожди и тепло +12
Электропоезд сбил 25-летнего парня в Керчи
В керченской многоэтажке вспыхнул пожар: Спасатели вытащили из огня мужчину
Строительство креветочной фермы в Крыму остановлено: Инвестору найдут альтернативное место
С 2015 года крымским перевозчикам компенсировали 4,3 миллиарда рублей за проезд льготников
В Севастополе легковушка протаранила троллейбус
Арбитражный суд закрыл «Старокрымский карьер»: Он работал незаконно
В аэропорту «Симферополь» автобусные кассы начали работать круглосуточно
Рядом с Крымским мостом экологи установили гнездовья для птиц
Часть Симферополя 1 апреля останется без света
В Крыму зенитно-ракетный полк проводит учения возле аэродромов морской авиации
Погода в Крыму на 1 апреля: до +16 и облачно