В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам
В Крыму с 8 по 18 апреля пройдут патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы». Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РК, они приурочены к освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков и памятным датам Великой Отечественной войны.
- Запланировано проведение торжественных митингов, представлений, выступлений артистов и творческих коллективов, тематических выставок на базе вагона - передвижного музея, - добавили в пресс-службе Минкультуры.
КОНКРЕТНО
График прибытия «Поезда Победы» в города Крыма:
8 апреля в 12.00 – Армянск
8 апреля в 13.50 – Красноперекопск
9 апреля в 12.00 – Джанкой
9 апреля в 14.00 – Красногвардейское
10 апреля в 10.00 – Нижнегорский
10 апреля в 12.00 – Советский
10 апреля в 14.00 – Кировское
11 апреля в 11.00 – Керчь
11 апреля в 14.00 – Ленино
12 апреля в 11.00 - Феодосия
13 апреля в 09.00 – Симферополь
13 апреля в 11.00 – Гвардейское (жд/станция «Остряково»)
13 апреля в 14.00 – Саки
14 апреля в 16.00 – Евпатория
14 апреля в 12.00 - Бахчисарай
18 апреля (время пока неизвестно) - Севастополь.
ИСТОЧНИК KP.RU