В Крым прибудет «Поезд Победы»: Расписание по городам

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-02T14:46:06+03:00

Акция пройдет на полуострове с 8 по 18 апреля

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В Крыму с 8 по 18 апреля пройдут патриотические акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы». Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РК, они приурочены к освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков и памятным датам Великой Отечественной войны.

- Запланировано проведение торжественных митингов, представлений, выступлений артистов и творческих коллективов, тематических выставок на базе вагона - передвижного музея, - добавили в пресс-службе Минкультуры.

КОНКРЕТНО

График прибытия «Поезда Победы» в города Крыма:

8 апреля в 12.00 – Армянск

8 апреля в 13.50 – Красноперекопск

9 апреля в 12.00 – Джанкой

9 апреля в 14.00 – Красногвардейское

10 апреля в 10.00 – Нижнегорский

10 апреля в 12.00 – Советский

10 апреля в 14.00 – Кировское

11 апреля в 11.00 – Керчь

11 апреля в 14.00 – Ленино

12 апреля в 11.00 - Феодосия

13 апреля в 09.00 – Симферополь

13 апреля в 11.00 – Гвардейское (жд/станция «Остряково»)

13 апреля в 14.00 – Саки

14 апреля в 16.00 – Евпатория

14 апреля в 12.00 - Бахчисарай

18 апреля (время пока неизвестно) - Севастополь.

ИСТОЧНИК KP.RU