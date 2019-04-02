2019-04-02T15:40:25+03:00
Общество

В Крыму отменили социальную норму потребления электричества

Она устанавливалась при расчете платы за услугу
Александра КОРШУНОВА
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Такой указ подписал Сергей АксеновТакой указ подписал Сергей АксеновФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов отменил социальную норму потребления электроэнергии. Она устанавливалась при расчете платы за данную услугу.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики.

- Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется, - указано в документе.

СПРАВКА «КП»

Социальная норма – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления электрической энергии, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу.

По предварительным расчетам, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 руб/кВт*ч, сверх нормы – 3,56 руб./кВт*ч

ИСТОЧНИК KP.RU

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