В Крыму отменили социальную норму потребления электричества
Глава Крыма Сергей Аксенов отменил социальную норму потребления электроэнергии. Она устанавливалась при расчете платы за данную услугу.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики.
- Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется, - указано в документе.
СПРАВКА «КП»
Социальная норма – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления электрической энергии, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу.
По предварительным расчетам, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 руб/кВт*ч, сверх нормы – 3,56 руб./кВт*ч
ИСТОЧНИК KP.RU