2019-04-02T16:18:50+03:00
Общество

Упала и сломала ногу: В пещерном городе Чуфут-Кале травмировалась женщина

К ней на помощь выехали спасатели
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Туристов просят соблюдать необходимые меры безопасностиТуристов просят соблюдать необходимые меры безопасности
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В пещерном городе Чуфут-Кале упала и сломала ногу 52-летняя женщина. К ней на помощь выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, сотрудники чрезвычайного ведомства по прибытию на место наложили на поврежденную ногу шину.

После этого с помощью носилок доставили жительницу Симферополя к автомобилю «скорой помощи» и передали врачам.

Министр МЧС Крыма Сергей Шахов отметил, что несоблюдение правил безопасного поведения в горно-лесной зоне полуострова, может привести к нехорошим последствиям.

- Поэтому наши специалисты имеют не только все необходимое оборудование, но и профессиональную подготовку, которая позволяет быстро отыскать заблудившегося туриста, - добавил Шахов.

Напомним, на выходных в крымских горах заблудился пенсионер и сутки не выходил с родственниками на связь. К счастью, спасателям удалось его найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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