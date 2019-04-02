В аэропорту «Симферополь» мужчина украл у пассажирки часы за 146 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-02T17:45:11+03:00

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В аэропорту «Симферополь» 38-летний местный житель украл у одно из пассажирок часы, стоимость которых составляет 146 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, в дежурную часть с заявлением обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что она сняла часы с руки при прохождении предполетного досмотра.

- Женщина опустила их в контейнер с одеждой, который в дальнейшем поставила на ленту досмотрового комплекса. Уже позже, пройдя внутрь аэропорта она обнаружила их пропажу. А, когда вернулась назад, то уже не смогла их найти, - добавили в пресс-службе.

После проведения розыскных мероприятий, задержали мужчину, который и совершил кражу.

Он объяснил, что приехал в аэропорт, чтобы проводить своих знакомых. В это время он увидел красивые часы, забрал их из контейнера, а потом сел в машину и уехал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Похищенное у него изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU