2019-04-02T20:23:00+03:00
Общество

В Симферополе 3 апреля свет отключат на 17 улицах

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет с утра.Свет пропадет с утра.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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3 апреля, в Симферополе частично будет прекращена подача электрической энергии.

Ограничение коснется почти двух десятков улиц. Света не будет с 8.00 до 17.00.

И так, где в Симферополе отключат свет:

ул. Батумская, 47-69 (нечет), 66-90 (чет);

ул. Гавена, 6-12(чет), 18-34 (чет), 50, 61, 75-97 (нечет);

ул. Качинская, 67-89 (нечет), 70-96(чет);

ул. Новороссийская, 7, 48;

ул. Очаковская, 47-69 (нечет);

пер. Русский, 56-102 (чет), 63-105 (нечет);

ул. 60 лет Октября, 2, 3, 121;

ул. Русская, 139-163 (нечет), 168-210 (чет);

ул. Сочинская, 36-56 (чет), 39-59 (нечет);

ул. Толбухина, 28-50 (чет), 35-55 (нечет);

ул. Гражданская, 129-157 (нечет), 194-222 (чет);

ул. Зенитная, 126-152 (чет), 135-159/32 (нечет);

ул. Генерала Телегина, 6-18 (чет), 9-19 (нечет)

ул. Рабочая,15-19 (нечет);

ул. Красного Креста, 10-24 (чет), 7-19 (нечет);

ул. Дзюбанова, 34;

ул. Чернышевского, 36-44 (чет), 37-47 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU

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