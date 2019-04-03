Полиция задержала симферопольца, который незаконно хранил порох

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-03T09:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали 51-летнего жителя Симферополя, который хранил при себе взрывчатое вещество - порох.

- При личном досмотре у мужчины выявлена и изъята стеклянная банка с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Крым, изъятое вещество является взрывчатым веществом метательного действия - бездымным порохом, массой 135 граммов, - рассказали в пресс-службе МВД.

Задержанный сообщил, что порох хранил для розжига костра. Вещество получил от знакомого.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ - незаконное хранение взрывчатых веществ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Симферополе задержали 40-летнего местного жителя, который незаконно хранил дома патроны. Говорит, нашел случайно и оставил себе, чтобы использовать как дымовые шашки или ракетницу на праздники. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU